Танцевальный фестиваль «Черный кот — 2026» в Рязани пройдет с 27 по 29 марта

37-й фестиваль «Черный кот» стартует 27 марта в 18:00. Зрители увидят выступления юных танцоров в «Черном котенке», а также в жанрах рок-н-ролл и фолк. 28 марта в 15:00 танцоры будут соревноваться в номинациях слоу, клубные ритмы и фристайл. 29 марта в 14:00 состоится финал. Зрителям обещают шоу от лучших и разбор по наградам. Мероприятия пройдут во Дворце молодежи. Возрастное ограничение 0+. Фото: паблика танцевального фестиваля «Черный кот»" Вконтакте. Возрастное ограничение 0+.