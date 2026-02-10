Срок сдачи практического экзамена на водительские права могут сократить

В России обсуждают сокращение срока сдачи практического экзамена на водительские права с шести до двух месяцев. «Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического», — рассказал собеседник ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что мера ускорит повторную сдачу экзамена.

