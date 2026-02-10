Сервис проверки долгов запустили на «Госуслугах»

«На „Госуслугах“ теперь можно проверить не только собственные задолженности, но и наличие исполнительных производств у других людей или организаций. Специальный сервис доступен всем пользователям портала», — говорится в сообщении.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг теперь можно проверить задолженности и исполнительные производства. Об этом сообщили «Интерфаксу"в пресс-службе Минцифры РФ.

Министерство сообщает, что сервис предоставляет данные о возбуждении и прекращении исполнительного производства, включая номер, дату, причину, сумму задолженности, ФИО и должность судебного пристава, а также адрес отдела. Также он помогает узнать о долгах по кредитам, алиментам, налогам, штрафам, чтобы избежать ареста имущества и ограничений на выезд, оценить риски и подготовиться к сделкам.

Отмечается, что для проверки физлица требуются ФИО, дата рождения и регион, для организации — название, адрес и регион.