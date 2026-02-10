Рязань
С 1 марта государственные сайты должны быть доступны для слабовидящих людей
В России введены новые нормы для обеспечения доступности сайтов госорганов и местных администраций для людей с нарушениями зрения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Кабмин.

«Люди с инвалидностью по зрению получат беспрепятственный доступ к информации, опубликованной на официальных сайтах государственных органов. Постановление, утверждающее требования к онлайн-ресурсам для обеспечения такой доступности, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

С 1 марта 2023 года сайты госорганов и подведомственных учреждений обязаны соответствовать требованиям доступности. Используются программы экранного доступа для озвучивания текста или вывода шрифтом Брайля. Управление контентом возможно жестами, клавиатурой или комбинациями клавиш. Текстовая информация должна увеличиваться в два раза без потери функциональности. Нетекстовой контент должен иметь текстовую версию, доступную для увеличения, пр.