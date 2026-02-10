Пользователи сообщили о сбое в работе сайта Роскомнадзора

Пользователи пожаловались на сбой в работе сайта Роскомнадзора — у многих не открываются страницы ведомства. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи пожаловались на сбой в работе сайта Роскомнадзора — у многих не открываются страницы ведомства. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации мониторинга, за последний час поступило более 380 жалоб, за сутки — свыше 530. Проблемы с доступом начали фиксировать около 16:56.

Официальных комментариев от Роскомнадзора на момент появления сообщений о неполадках не поступало.

Фото: Downdetector.