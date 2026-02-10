«Почта России» опровергла информацию об увольнениях

«Почта России» опровергла информацию, опубликованную в СМИ, о том, что 5% сотрудников компании уволились самостоятельно после январских праздников. В пресс-службе почтового оператора заявили, что эти данные не соответствуют действительности. «Ротация сотрудников ниже среднемесячной», — уточнили в сообщении. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что с начала 2026 года с различных должностей уволились около 5 тысяч человек, и прогнозировал, что к концу года «Почта» может потерять до 60 тысяч сотрудников.

