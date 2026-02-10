НАК направил губернаторам рекомендации по предотвращению нападений в школах

Нападения демонстрируют, что «профилактические мероприятия в молодежной среде» оказываются недостаточно эффективными, заявил глава ведомства. «Аппарату комитета необходимо обеспечить постоянный контроль за непрерывностью и действенностью указанной работы», — подчеркнул Бортников (цитата по «РИА Новости»).

В России участились случаи нападений школьников на сверстников и педагогов. Национальный антитеррористический комитет дал рекомендации региональным властям для предотвращения таких инцидентов. Об этом сообщил «Коммерсанту» директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, который он возглавляет.

НАК предупреждает о вербовке исполнителей нападений на учащихся и преподавателей через деструктивные чаты и платформы для заработка. Злоумышленники применяют шантаж и обман. Комитет борется с терроризмом и неонацизмом, защищая важные объекты. Ранее РКН попросили запретить публикации видео с мест нападений в школах.