На Telegram могут наложить до 64 млн рублей штрафов

Суд в Москве зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении Telegram. По каждому грозит штраф до восьми миллионов рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. На февраль и март назначено рассмотрение семи протоколов по статье КоАП о неудалении владельцем сервиса информации. За каждое такое правонарушение для юрлиц предусмотрено наказание в виде штрафа от трех до восьми миллионов рублей. Еще один протокол в отношении Telegram составлен за повторное неисполнение владельцем «обязанности по осуществлению мониторинга соцсети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации».

Ранее в РБК сообщили, что Роскомнадзор начал замедлять Telegram. В Госдуме объяснили введение ограничений.