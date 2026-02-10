Мошенники начали обманывать россиян по схеме с «долгами родственников»
Мошенники начали обманывать россиян по схеме с «долгами родственников». Об этом сообщает РИА Новости.
Мошенники под видом сотрудников банка звонят россиянам, сообщают, что у их родственника есть задолженность и просят «помочь» ее погасить.
Если жертва отказывается, то преступники начинают манипулировать фразой «родственники должны помогать» и уговаривают перевести деньги по ссылке, которую они отправят.
Если же и эти уговоры не работают, то аферисты начинают угрожать передать данные родственника в «следующую инстанцию» и вызовом в суд.