Мошенники начали обманывать россиян по схеме с «долгами родственников»

Мошенники под видом сотрудников банка звонят россиянам, сообщают, что у их родственника есть задолженность и просят «помочь» ее погасить. Если жертва отказывается, то преступники начинают манипулировать фразой «родственники должны помогать» и уговаривают перевести деньги по ссылке, которую они отправят. Если же и эти уговоры не работают, то аферисты начинают угрожать передать данные родственника в «следующую инстанцию» и вызовом в суд.

