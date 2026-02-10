Минкульт: фильмы без прокатных удостоверений проверят на дискредитацию

С 1 марта Минкультуры России начнёт проверять фильмы и онлайн-кинотеатры без прокатных удостоверений на дискредитацию традиционных ценностей по жалобам неравнодушных. Минкультуры создаст экспертный совет для оценки фильмов — проверка экранизаций менее 420 минут займет до 20 дней. При нарушениях министерство передаст заключение в Роскомнадзор. Отмечается, что жалобы без ссылки на фильм не рассматриваются.

Минкультуры создаст экспертный совет для оценки фильмов — проверка экранизаций менее 420 минут займет до 20 дней. При нарушениях министерство передаст заключение в Роскомнадзор. Отмечается, что жалобы без ссылки на фильм не рассматриваются.