Инвесторы ВТБ предпочитают облигации и рублевые активы — исследование

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» отмечают рост доли облигаций в портфелях клиентов банка. В январе этого года инвесторы продолжали перекладывать средства в облигации, что свидетельствует о сохранении «консервативного» тренда и стремлении к долгосрочным фиксированным доходам.

К началу февраля доля облигаций в портфелях достигла 47%, увеличившись с 45% в конце прошлого года. При этом доля акций снизилась с 30% до 29%. В структуре облигаций произошли изменения: доля корпоративных бумаг уменьшилась с 66% до 63%, а ОФЗ — с 21% до 19%. В то же время интерес к замещающим гособлигациям возрос, и их доля увеличилась с 13% до 18%.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции», Станислав Клещев, объясняет это притоком новых денег в инвестиционные продукты на фоне ожидания снижения ключевой ставки. Инвесторы ищут максимальную доходность при минимальном риске, предпочитая инструменты, близкие к депозитам, такие как фонды денежного рынка и облигации. В результате акции продолжают терять долю в агрегированном портфеле частных инвесторов.

Доли других активов, включая фонды, драгоценные металлы и срочный рынок, остались относительно стабильными.