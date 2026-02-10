Рязань
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
452
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
3 883
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 197
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 065
ИТОГИ ГОДА 2025
Инвесторы ВТБ предпочитают облигации и рублевые активы — исследование

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» отмечают рост доли облигаций в портфелях клиентов банка. В январе этого года инвесторы продолжали перекладывать средства в облигации, что свидетельствует о сохранении «консервативного» тренда и стремлении к долгосрочным фиксированным доходам.

К началу февраля доля облигаций в портфелях достигла 47%, увеличившись с 45% в конце прошлого года. При этом доля акций снизилась с 30% до 29%. В структуре облигаций произошли изменения: доля корпоративных бумаг уменьшилась с 66% до 63%, а ОФЗ — с 21% до 19%. В то же время интерес к замещающим гособлигациям возрос, и их доля увеличилась с 13% до 18%.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции», Станислав Клещев, объясняет это притоком новых денег в инвестиционные продукты на фоне ожидания снижения ключевой ставки. Инвесторы ищут максимальную доходность при минимальном риске, предпочитая инструменты, близкие к депозитам, такие как фонды денежного рынка и облигации. В результате акции продолжают терять долю в агрегированном портфеле частных инвесторов.

Доли других активов, включая фонды, драгоценные металлы и срочный рынок, остались относительно стабильными.