ГД ограничила до 20 максимальное число банковских карт, оформленных на человека
Госдума приняла в I чтении второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Об этом 10 февраля сообщило ТАСС.

Документ внесло в Госдуму правительство в декабре 2025 года, он содержит около 20 инициатив. В частности, проект включает в себя следующие пункты:

  • введут лимиты: не более пяти банковских карт на человека в одном банке и не более 20 — во всех банках суммарно;
  • операторы связи будут обязаны маркировать международные звонки;
  • введут возможность прикрепления sim-карты к конкретному устройству через IMEI-номер;
  • появятся «детские» сим-карты для защиты несовершеннолетних от мошенников и вредоносного контента;
  • начнется внесудебная блокировка фишинговых сайтов;
  • восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно будет только доверенными способами: при личном посещении МФЦ, через мессенджер Max, приложения и сайты банков, а также при помощи биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи;
  • банки обяжут компенсировать ущерб клиентам, если они сами приняли недостаточные меры для защиты от кибермошенников;
  • вводится «тревожная кнопка» на «Госуслугах», чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества.