ГД ограничила до 20 максимальное число банковских карт, оформленных на человека

Госдума приняла в I чтении второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Об этом 10 февраля сообщило ТАСС. Документ внесло в Госдуму правительство в декабре 2025 года, он содержит около 20 инициатив. В частности, проект включает в себя следующие пункты: введут лимиты: не более пяти банковских карт на человека в одном банке и не более 20 — во всех банках суммарно; операторы связи будут обязаны маркировать международные звонки; введут возможность прикрепления sim-карты к конкретному устройству через IMEI-номер.

