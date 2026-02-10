Эксперты предупредили о мошенниках перед Днем святого Валентина

Перед Днем святого Валентина аферисты активизируют схемы обмана россиян. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава. Он отметил три типичные схемы мошенников: фиктивная доставка цветов якобы от тайного поклонника, фишинг под видом «горячих» скидок и предложения фальшивых услуг.

Перед Днем святого Валентина аферисты активизируют схемы обмана россиян. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

Он отметил три типичные схемы мошенников: фиктивная доставка цветов якобы от тайного поклонника, фишинг под видом «горячих» скидок и предложения фальшивых услуг. В первом случае жертве приходит звонок или сообщение о «готовящейся доставке букета», а для оплаты просят перевести деньги или сообщить СМС-код от «Госуслуг».

Фишинг через «горячие скидки» встречается в соцсетях и рекламных сетях: аферисты обещают товары по нереальным скидкам до 70-90% — ювелирные изделия, парфюм, нижнее белье. Ссылки ведут на поддельные сайты.

Третья схема — фальшивые услуги: «эксклюзивные» брони столиков в ресторанах, билеты на романтический ужин или концерт, которые на самом деле не существуют.