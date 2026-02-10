Акции VK выросли на фоне новостей о начале блокировки Telegram

Акции VK (MOEX: VKCO) выросли после новостей о блокировке Telegram. На 13:56 ценные бумаги компании подорожали на 3,26%, достигнув стоимости 319,65 руб. за акцию. За час до этого их цена составляла 310,8 руб.

