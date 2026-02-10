1008 пачек нелегальных сигарет изъяли в рязанском магазине

В Октябрьском районе Рязани правоохранители изъяли 1008 пачек нелегальных сигарет. 30-летний предприниматель из Рязани подозревается в продаже контрафактных сигарет. Незаконная продукция найдена в его павильоне на улице Качевской. Правоохранители изъяли 1008 пачек сигарет без маркировки на сумму 135 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ за продажу товаров без обязательной маркировки. Максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.

В Октябрьском районе Рязани правоохранители изъяли 1008 пачек нелегальных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

30-летний предприниматель из Рязани подозревается в продаже контрафактных сигарет. Незаконная продукция найдена в его павильоне на улице Качевской. Правоохранители изъяли 1008 пачек сигарет без маркировки на сумму 135 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ за продажу товаров без обязательной маркировки. Максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба МВД России по Рязанской области.