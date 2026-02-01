Рязань

Жителя Касимова задержали за серию афер на 6,2 млн рублей
Полицейские в Касимове задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств под предлогом покупки автомобилей. Об этом сообщило УМВД по Рязанской области.

По данным полиции, мужчина причастен как минимум к семи эпизодам обмана. Общий ущерб превысил 6,2 миллиона рублей.

Несколько жителей обратились с заявлениями: они передавали знакомому деньги, рассчитывая приобрести машину по цене ниже рыночной, однако автомобили так и не получили, а посредник переставал выходить на связь или переносил сроки возврата средств.

По предварительной информации, подозреваемый действительно занимался подбором подержанных авто и сначала провел несколько удачных сделок. Позже он начал делать ставки на спортивные события, проиграл прибыль и занятые деньги. Чтобы покрыть долги, стал брать средства у новых клиентов под обещание выгодной покупки машин и тратил их на игру.

Следователь возбудил уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.