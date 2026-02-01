В Рязанской области отремонтируют 20 км дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород

В Рязанской области в 2026 году начнется капитальный ремонт автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. Работы пройдут на участках в Путятинском и Шиловском муниципалитетах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в группе «Дороги Рязанской области».

Протяженность ремонтируемого участка составит 20 километров. Стоимость контракта — около 1,3 млрд рублей. Подрядчиком выступит компания «Дорисс». Завершить ремонт планируют в 2027 году.

Дорога соединяет два муниципалитета и проходит через села Песочня, Поляки, деревню Никитино Путятинского округа и село Сановка Шиловского района. Трасса ведет к участковой больнице и почтовому отделению, а также используется для движения школьных автобусов.

В ходе работ специалисты обновят дорожное покрытие и обустроят проезжую часть.