В Рязани на перекрестке у «Круиза» произошло ДТП
В микрорайоне Кальное в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
В микрорайоне Кальное в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
На перекрестке у торгового центра «Круиз» образовалась пробка.
По словам очевидцев, у одной из машин «жестко» смяло боковую часть. Подробности о пострадавших и причинах аварии пока уточняются.