В России предложили платить отцам 2 млн рублей за третьего ребенка

В России могут ввести «отцовский капитал» — выплату в 2 млн рублей при рождении третьего и последующих детей. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

По его словам, в многодетных семьях часто финансовая ответственность ложится на отца: около 40% мам не работают, и семьи живут на зарплату одного мужчины.

«Отцовский капитал подчеркнёт роль отца и поддержит устойчивые многодетные семьи», — отметил Рыбальченко, предложив предоставлять его именно при рождении трёх детей в одном браке.