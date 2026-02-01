Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
-15°
Пнд, 02
-18°
Втр, 03
-15°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 76.00 / 77.00 01/02 07:00
Нал. EUR 90.00 / 91.70 01/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
382
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 574
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 003
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 402
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России предложили платить отцам 2 млн рублей за третьего ребенка
В России могут ввести «отцовский капитал» — выплату в 2 млн рублей при рождении третьего и последующих детей. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

В России могут ввести «отцовский капитал» — выплату в 2 млн рублей при рождении третьего и последующих детей. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

По его словам, в многодетных семьях часто финансовая ответственность ложится на отца: около 40% мам не работают, и семьи живут на зарплату одного мужчины.

«Отцовский капитал подчеркнёт роль отца и поддержит устойчивые многодетные семьи», — отметил Рыбальченко, предложив предоставлять его именно при рождении трёх детей в одном браке.