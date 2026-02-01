В Подмосковье подтвердили случай заражения оспой обезьян

В Московской области у одного из пациентов подтвердили оспу обезьян. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина находится в отдельной палате. Сначала у него появились два небольших высыпания на лице, которые он принял за простуду и обрабатывал кремом от герпеса. Спустя несколько дней температура поднялась до 40 градусов, после чего его госпитализировали.

Пациент рассказал, что находится в Москве около полутора месяцев, за границу в последнее время не выезжал и общественные места вроде бань и саун не посещал. Как произошло заражение, он не знает.

Ранее управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило о начале эпидемиологического расследования из-за подозрения на оспу обезьян. В ведомстве отметили, что для диагностики инфекции используются современные тест-системы, позволяющие быстро выявлять вирус.