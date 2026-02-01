В ГД предложили запрещать въезд в Россию иностранцам с судимостью

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о пожизненном запрете въезда в Россию для иностранцев с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о пожизненном запрете въезда в Россию для иностранцев с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас такие ограничения действуют лишь на определённый срок.

По мнению авторов инициативы, число преступлений, совершаемых мигрантами, растёт, а россияне должны быть уверены в безопасности на улицах и при отправке детей в школу. Законопроект охватывает преступления, включая убийство, разбой и грабеж.