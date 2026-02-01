Ученые выяснили, что фастфуд приводит к проблемам с психикой

Частое употребление ультраобработанных продуктов может заметно влиять не только на физическое, но и на психическое здоровье. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 400 тысяч человек из 60 стран. Результаты работы опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.

В основу легли данные международного опроса 2023 года с оценкой эмоционального состояния, когнитивного контроля и общего психического функционирования. Участники также указывали, как часто они употребляют ультраобработанную пищу. Ученые учли уровень дохода, физическую активность, стрессовые события и перенесенные травмы.

Анализ показал устойчивую связь между высокой долей такой еды в рационе и снижением психического благополучия. У респондентов чаще фиксировали депрессивные симптомы, проблемы с концентрацией и эмоциональной регуляцией.

По расчетам авторов, от 3,4 до 7,8% случаев клинически значимого психического дистресса в мире могут быть связаны с потреблением ультраобработанных продуктов.