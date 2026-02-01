Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
-15°
Пнд, 02
-18°
Втр, 03
-15°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 76.00 / 77.00 01/02 07:00
Нал. EUR 90.00 / 91.70 01/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
391
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 586
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 012
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 418
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ученые выяснили, что фастфуд приводит к проблемам с психикой
Частое употребление ультраобработанных продуктов может заметно влиять не только на физическое, но и на психическое здоровье. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 400 тысяч человек из 60 стран. Результаты работы опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.

Частое употребление ультраобработанных продуктов может заметно влиять не только на физическое, но и на психическое здоровье. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 400 тысяч человек из 60 стран. Результаты работы опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.

В основу легли данные международного опроса 2023 года с оценкой эмоционального состояния, когнитивного контроля и общего психического функционирования. Участники также указывали, как часто они употребляют ультраобработанную пищу. Ученые учли уровень дохода, физическую активность, стрессовые события и перенесенные травмы.

Анализ показал устойчивую связь между высокой долей такой еды в рационе и снижением психического благополучия. У респондентов чаще фиксировали депрессивные симптомы, проблемы с концентрацией и эмоциональной регуляцией.

По расчетам авторов, от 3,4 до 7,8% случаев клинически значимого психического дистресса в мире могут быть связаны с потреблением ультраобработанных продуктов.