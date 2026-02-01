Ставки по вкладам в России опустились ниже 15%

К середине января 2026 года средняя доходность депозитов в топ-10 российских банках снизилась до 14,87%, следует из данных ЦБ. Последний раз такие ставки банки предлагали физлицам в апреле 2024 года, передает РБК.

За 2025 год ставка ЦБ опустилась с 21% до 16%, а ставки по вкладам снизились еще сильнее — на 6,6 процентного пункта. В первую рабочую неделю 2026-го семь крупных банков, включая ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк, объявили о снижении доходности по вкладам.

Аналитики отмечают, что банки продолжают привлекать новых клиентов высокими «приветственными ставками», но всё больше россиян выбирают инвестиционные альтернативы депозитам.