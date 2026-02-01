Рязанцы назвали самую нечищенную улицу в городе
Жители Рязани пожаловались на состояние улицы Чапаева и назвали ее самой нечищенной в городе. Сообщение и фотографии появились в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
Жители Рязани пожаловались на состояние улицы Чапаева и назвали ее самой нечищенной в городе. Сообщение и фотографии появились в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
По словам горожан, улица находится в центре, однако снег там за всю зиму ни разу не вывозили.
Официальных комментариев от городских служб по ситуации на момент публикации не поступало.