Рязанцев предупредили об аномально низкой температуре
На территории Рязанской области сохраняется аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7 °C и более. Об этом сообщили в Рязанском ЦГМС.
На территории Рязанской области сохраняется аномально холодная погода: среднесуточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7 °C и более. Об этом сообщили в Рязанском ЦГМС.
Ночью 1 февраля ожидается −20…−18°С, днём воздух прогреется до −18…−16°С.
Небо будет облачным, днем и ночью возможен снег. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер 5-10 м/с, ночью порывы достигнут 15 м/с.
Период действия предупреждения продлится до 23:00 4 февраля.