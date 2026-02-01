Россиян начнут бесплатно проверять на риски раннего старения

Правительство утвердило перечень бесплатных обследований для выявления признаков ускоренного старения организма. Исследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия, передает РИА Новости.

Правительство утвердило перечень бесплатных обследований для выявления признаков ускоренного старения организма. Исследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия, передает РИА Новости.

В рамках программы россияне смогут сдать клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи, а также биохимию крови для оценки уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния и фактора некроза опухоли при отклонении биологического возраста от календарного на пять лет и более.

Также предусмотрены анализы на уровень глюкозы, инсулина, гликозилированного гемоглобина, тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин. Для раннего выявления проблем с опорно-двигательной системой проверят кальций, фосфор и щелочную фосфатазу.

Кроме того, обследования помогут выявлять риски ожирения, нарушений обмена веществ, снижения когнитивных функций и психоэмоциональных проблем.