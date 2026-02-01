Пожилые рязанцы оказались заперты в доме из-за сугробов
Жители Рязани пожаловались на неубранный снег у дома № 95 на улице Свободы. По их словам, возле подъездов образовались большие сугробы, которые за всю зиму ни разу не вывозили. Пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
Как отмечают горожане, пожилые люди не могут самостоятельно выйти из дома — им приходится просить соседей покупать продукты, так как пройти через снежные завалы невозможно. Также, по словам жителей, управляющая компания не реагирует на обращения с просьбой провести расчистку.
Рязанцы попросили администрацию города обратить внимание на ситуацию.
Фото: Telegram-канал «Подслушано в Рязани».