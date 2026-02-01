NYT сообщила о переносе переговоров России, Украины и США в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры России, Украины и США, которые планировали провести в воскресенье в Абу-Даби, перенесли на несколько дней. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, новый раунд консультаций ожидался в воскресенье, однако встречу решили отложить. Причины переноса пока не уточняются.

Накануне во Флориде спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел переговоры с американской делегацией. Он заявил, что стороны обсуждали как украинское урегулирование, так и вопросы экономического взаимодействия.

Фото: Reuters.