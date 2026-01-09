В Рязанской области столкнулись BMW и трактор

По словам очевидцев, авария случилась 9 января на трассе Рязань — Спасск-Рязанский. На опубликованных кадрах видно, что после столкновения трактор опрокинулся, у BMW разбита передняя часть. Отмечается, что погибших нет. Подробности уточняются.