В Рязанской области случился смертельный пожар

Информация о пожаре в селе Демушкино Сасовского округа поступила 8 января в 07:32. Горел жилой дом. Его тушили семь человек, две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Погибла женщина 1932 года рождения.