В Рязанской области горели жилой дом и автомобиль

В Рязанской области 8 января горели жилой дом и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жилой дом горел в деревне Ужищево Клепиковского района. Его тушили девять человек, четыре спецмашины. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В селе Долгинино Рязанского района вспыхнул автомобиль. В тушении участвовали пять человек, две спецмашины. Площадь пожара — один квадратный метр.

Пострадавших нет.