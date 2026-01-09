В Рязани встали троллейбусы
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 9 января на Троицком мосту. На опубликованных кадрах видно, что прекратили движение как минимум два троллейбуса. Согласно данным «Яндекс Карт», на месте затруднен проезд. Официальная информация о случившемся уточняется.
Позже в пресс-службе мэрии РЗН. инфо сообщили, что движение троллейбусов восстановили в течение 30 минут.