В Рязани встали троллейбусы

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 9 января на Троицком мосту. На опубликованных кадрах видно, что прекратили движение как минимум два троллейбуса. Согласно данным «Яндекс Карт», на месте затруднен проезд. Официальная информация о случившемся уточняется.

Позже в пресс-службе мэрии РЗН. инфо сообщили, что движение троллейбусов восстановили в течение 30 минут.