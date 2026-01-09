Рязань
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
Вчера 08:35
7 077
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
730
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
2 149
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
1 027
В Рязани встали троллейбусы
В Рязани на Первомайском проспекте встали троллейбусы. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 9 января на Троицком мосту. На опубликованных кадрах видно, что прекратили движение как минимум два троллейбуса. Согласно данным «Яндекс Карт», на месте затруднен проезд. Официальная информация о случившемся уточняется.

В Рязани на Первомайском проспекте встали троллейбусы. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел 9 января на Троицком мосту. На опубликованных кадрах видно, что прекратили движение как минимум два троллейбуса.

Согласно данным «Яндекс Карт», на месте затруднен проезд.

Официальная информация о случившемся уточняется.

Позже в пресс-службе мэрии РЗН. инфо сообщили, что движение троллейбусов восстановили в течение 30 минут.