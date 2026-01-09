В мэрии рассказали об очистке ливневок от снега в Рязани

В мэрии рассказали об очистке ливневок от снега в Рязани. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы выполнены и продолжаются на дорогах по следующим улицам:

Новоселов;

Славянский проспект;

Голенчинское шоссе;

перекресток Вокзальной и Первомайского проспекта (под путепроводом ЖД вокзала «Рязань 2»);

Куйбышевское шоссе;

проезд Яблочкова;

Окская (район школы № 76) и других.

Задействованы две бригады подрядчика.

Кроме того, в региональном минтрансе сообщили, что на дороги Рязанской области выведено 299 спецмашин и 282 единицы вспомогательной техники (автогрейдеры, автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и другие).

Работы ведутся в круглосуточном режиме, уточнили в ведомстве.

