В мэрии рассказали об очистке ливневок от снега в Рязани
В мэрии рассказали об очистке ливневок от снега в Рязани. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства.
Работы выполнены и продолжаются на дорогах по следующим улицам:
- Новоселов;
- Славянский проспект;
- Голенчинское шоссе;
- перекресток Вокзальной и Первомайского проспекта (под путепроводом ЖД вокзала «Рязань 2»);
- Куйбышевское шоссе;
- проезд Яблочкова;
- Окская (район школы № 76) и других.
Задействованы две бригады подрядчика.
Кроме того, в региональном минтрансе сообщили, что на дороги Рязанской области выведено 299 спецмашин и 282 единицы вспомогательной техники (автогрейдеры, автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и другие).
Работы ведутся в круглосуточном режиме, уточнили в ведомстве.
