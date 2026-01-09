Рязанцы попросили откликнуться очевидцев ДТП на Северной окружной

Авария с участием «Омоды» произошла 8 января, примерно в 14:20, на Северной окружной в сторону района Канищево. Автомобили получили механические повреждения. На кадрах видно, что у «Омоды» оторвало бампер. Рязанцы ищут записи с видеорегистратора. Написать автору поста можно в личные сообщения в «ВК» по ссылке.