Итоги года
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
Вчера 08:35
6 743
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 2026 15:00
708
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
2 087
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
1 001
Россиян предупредили о мошенниках, крадущих данные через игры на Apple
Россиян предупредили о мошенниках, крадущих данные через игры на Apple. Об этом член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал 9 января ТАСС.

По словам депутата, злоумышленники притворяются сотрудниками техподдержки. Аферисты убеждают в необходимости обновления, исправления ошибок или подтверждения аккаунта. Пользователям предлагают перейти по ссылке и следовать инструкции.

Далее, как отметил Немкин, жертву убеждают выйти из своего iCloud и войти в аккаунт, который предоставляют сами мошенники. После этого аферисты лишают владельца доступа к устройству и его данным.

Немкин уточнил, что схема прежде всего направлена на детей и подростков.