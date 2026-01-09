Россиян предупредили о мошенниках, крадущих данные через игры на Apple

Россиян предупредили о мошенниках, крадущих данные через игры на Apple. Об этом член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал 9 января ТАСС.

По словам депутата, злоумышленники притворяются сотрудниками техподдержки. Аферисты убеждают в необходимости обновления, исправления ошибок или подтверждения аккаунта. Пользователям предлагают перейти по ссылке и следовать инструкции.

Далее, как отметил Немкин, жертву убеждают выйти из своего iCloud и войти в аккаунт, который предоставляют сами мошенники. После этого аферисты лишают владельца доступа к устройству и его данным.

Немкин уточнил, что схема прежде всего направлена на детей и подростков.