Переписки россиян в соцсетях будут храниться три года вместо одного

С 1 января 2026 года в России интернет-сервисы обязаны хранить информацию о действиях пользователей в интернете, включая данные о переписках, три года вместо одного. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на постановление правительства РФ.

Интернет-сервисы обязаны сохранять аудио, видео, тексты и другие электронные сообщения, а также данные о самих пользователях три года.

Кроме того, должны передавать эту информацию уполномоченным госорганам при необходимости.