На рязанской трассе М-5 образовалась крупная пробка из-за трех ДТП

Пробка образовалась 9 января от деревни Зеленинские Дворики Рыбновского района в сторону Луховиц Московской области. По данным «Яндекс Карт», на рязанской трассе М-5 произошло три ДТП. Одно из них случилось около Зеленинских Двориков, второе — в районе деревни Старое Веселево, третье — в деревне Высокое. Официальная информация уточняется.