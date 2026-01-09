Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-11 января

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол рязанцы смогут увидеть спектакль Георгия Иобадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион», а на сцене МКЦ пройдет спектакль «Один волшебный звонок».

В концертном зале филармонии выступит балет Аллы Духовой TODES с новой программой «АРТ», а во дворце молодежи покажут спектакль «Раз в Крещенский вечерок».

В МКЦ состоится концерт Московского казачьего хора.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».