В Великобритании вступил в силу запрет на рекламу фастфуда

В Великобритании вступил в силу запрет на рекламу фастфуда. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Теперь в Великобритании на телевидении рекламу фастфуда нельзя показывать до 21:00, в интернете — всё время. Под запрет попали 13 категорий товаров, которые содержат большое количество сахара, жира и соли.

Отмечается, что меры приняли для борьбы с распространением ожирения среди детей