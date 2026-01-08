В Рязанской области высота сугробов достигла 40 сантиметров

Утром 7 января высота сугробов в Сараях составила более 40 сантиметров. Сказано, что в среднем по району снега выпало более чем на 30 сантиметров. В прошлом году в это же время высота сугробов достигала пяти сантиметров.

