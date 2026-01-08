В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Авария, словам очевидцев, случилась 8 января на выезде из рабочего поселка Тума Клепиковского района. Отмечается, что столкнулись два «Фольксвагена». Судя по кадрам, автомобили получили серьезные механические повреждения, одну из легковушек увез эвакуатор, вторая съехала в кювет. На месте происшествия работали полицейские. Информация о пострадавших и подробности уточняются.