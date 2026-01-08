В Рязанской области из-за метели отключился свет

Отмечается, что 8 января локально электричество отключилось в Касимовском, Клепиковском, Сасовском и Ермишинском районах. К устранению последствий привлечены 15 бригад «Рязаньэнерго». «В „Рязаньэнерго“ действует режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю», — говорится в сообщении.

В Рязанской области из-за метели отключился свет, «Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЖКХИНФО | 62».

Отмечается, что 8 января локально электричество отключилось в Касимовском, Клепиковском, Сасовском и Ермишинском районах. К устранению последствий привлечены 15 бригад «Рязаньэнерго»: 31 специалист, 15 единиц спецтехники.

«В „Рязаньэнерго“ действует режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю. В случае необходимости для подачи электроэнергии к социально значимым объектам могут быть использованы 49 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 1,67 МВт», — говорится в сообщении.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Энергетики призвали жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить об отключении света, а также узнать информацию о сроках восстановления можно через онлайн-сервисы компании. Заявки, оперативно принимаются в работу. Также круглосуточно и бесплатно доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).