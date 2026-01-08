Рязань
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
13 часов назад
4 654
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
612
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 913
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
897
В Рязанской области из-за метели отключился свет
Отмечается, что 8 января локально электричество отключилось в Касимовском, Клепиковском, Сасовском и Ермишинском районах. К устранению последствий привлечены 15 бригад «Рязаньэнерго». «В „Рязаньэнерго“ действует режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю», — говорится в сообщении.

В Рязанской области из-за метели отключился свет, «Рязаньэнерго» восстанавливает электроснабжение. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЖКХИНФО | 62».

Отмечается, что 8 января локально электричество отключилось в Касимовском, Клепиковском, Сасовском и Ермишинском районах. К устранению последствий привлечены 15 бригад «Рязаньэнерго»: 31 специалист, 15 единиц спецтехники.

«В „Рязаньэнерго“ действует режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю. В случае необходимости для подачи электроэнергии к социально значимым объектам могут быть использованы 49 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 1,67 МВт», — говорится в сообщении.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Энергетики призвали жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить об отключении света, а также узнать информацию о сроках восстановления можно через онлайн-сервисы компании. Заявки, оперативно принимаются в работу. Также круглосуточно и бесплатно доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).