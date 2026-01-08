Стало известно, при каких обстоятельствах умер руководитель манежа ФК «Рязань»
Как рассказала знакомая Цветкова, он умер «внезапно», после игры в футбол. «После футбола сидел разговаривал и умер. Тромб», — сказала она. Официальная причина смерти Цветкова пока неизвестна. Напомним, Валерий Цветков умер 6 января. Ему было 42 года. Прощание пройдет в четверг, 8 января, в 12:00.
Стало известно, при каких обстоятельствах умер руководитель манежа ФК «Рязань» Валерий Цветков. Об этом сообщила «КП-Рязань».
Как рассказала изданию знакомая Цветкова, он умер «внезапно», после игры в футбол.
«После футбола сидел разговаривал и умер. Тромб [оторвался. — прим. ред.]", — приводятся слова знакомой.
Официальная причина смерти Цветкова пока неизвестна.
Напомним, Валерий Цветков умер 6 января. Ему было 42 года. Прощание пройдет в четверг, 8 января, в 12:00.