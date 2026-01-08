Рязань
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
4 часа назад
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Прокурор Дмитрий Коданёв поручил проверить уборку снега в Рязани
Прокурор области Дмитрий Коданёв поручил проверить уборку снега в Рязани. Об этом сообщили 8 января в пресс-службе надзорного органа.

Из-за ухудшения погоды городские прокуроры проверят, как убирают территории дорог, улиц, тротуаров, используют ли противогололедные материалы. Кроме того, оценят работу коммунальных служб и дорожных организаций.

После проверок примут меры реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Рязанскую область обрушится сильнейший за 70 лет снегопад.