Прокурор Дмитрий Коданёв поручил проверить уборку снега в Рязани
Прокурор области Дмитрий Коданёв поручил проверить уборку снега в Рязани. Об этом сообщили 8 января в пресс-службе надзорного органа.
Из-за ухудшения погоды городские прокуроры проверят, как убирают территории дорог, улиц, тротуаров, используют ли противогололедные материалы. Кроме того, оценят работу коммунальных служб и дорожных организаций.
После проверок примут меры реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на Рязанскую область обрушится сильнейший за 70 лет снегопад.