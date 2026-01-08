Прокурор Дмитрий Коданёв поручил проверить уборку снега в Рязани

Из-за ухудшения погоды городские прокуроры проверят, как убирают территории дорог, улиц, тротуаров, используют ли противогололедные материалы. Кроме того, оценят работу коммунальных служб и дорожных организаций. После проверок примут меры реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений, говорится в сообщении.