Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
10 часов назад
3 457
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
578
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 855
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
874
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Первый зампред правительства Денис Боков дал интервью для РЗН. инфо
Денис Боков вернулся в Рязанскую область в 2025 году спустя 5 лет работы в Москве. В первом интервью на новой должности он рассказал о разочаровании в системе госуправления при прежнем губернаторе, работе в новой команде, 90-х в Скопине, фанатском движении. Также обсудили работу рязанских СМИ, отток населения из райцентров, и как гаджеты угрожают молодежи. Целиком интервью можно прочитать в спецпроекте редакции «Итоги 2025 года».

Первый заместитель председателя правительства Денис Боков дал интервью для РЗН. инфо. Целиком его можно прочитать в спецпроекте редакции «Итоги 2025 года».

Денис Боков вернулся в Рязанскую область в 2025 году спустя 5 лет работы в Москве. В первом интервью на новой должности он рассказал о разочаровании в системе госуправления при прежнем губернаторе, работе в новой команде, 90-х в Скопине, фанатском движении.

Также обсудили работу рязанских СМИ, отток населения из райцентров, и как гаджеты угрожают молодежи.