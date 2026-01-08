Опубликовано выступление группы «Градусы» в Рязани

В среду, 7 января, в Рязани прошло закрытие проекта «Новогодняя столица России — 2026». В 19 часов стартовал концерт хедлайнера. Перед жителями и гостями города выступила группа «Градусы». Музыканты исполнили главные хиты, среди которых «Грязные стекла», «Градус 100», «Хочется», «Даже если я пить не буду», «Режиссер» и «Голая». Подробнее о закрытии «Новогодней столицы» можно прочитать в репортаже РЗН. инфо.

Подробнее о закрытии «Новогодней столицы» можно прочитать в репортаже РЗН. инфо.