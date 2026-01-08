На мосту через Оку образовалась пробка из-за массового ДТП

Отмечается, что авария случилась 8 января. Судя по кадрам, столкнулись как минимум три автомобиля. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на Солотчинском шоссе в сторону города сильно затруднено. На месте происшествия работали полицейские.