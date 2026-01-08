Рязань
Итоги года New
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
10 часов назад
3 457
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
578
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 855
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
874
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
На мосту через Оку образовалась пробка из-за массового ДТП
Отмечается, что авария случилась 8 января. Судя по кадрам, столкнулись как минимум три автомобиля. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на Солотчинском шоссе в сторону города сильно затруднено. На месте происшествия работали полицейские.

На месте происшествия работали полицейские.