Из-за отсутствия интернета рязанцы не могут оплатить ряд товаров в супермаркете

Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
6 часов назад
1 918
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
533
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 785
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
844
Речь идет о супермаркете «Пятёрочка» в солотчинском районе Давыдово. Отмечается, что на входе разместили объявление, что оплатить некоторые товары можно только наличными. Так, на кассах не проходят молочные продукты, корма для животных, табачные изделия, антисептики, алкоголь, майонез, масло, уточнили в публикации. «В связи с отсутствием интернета алкоголь временно не проходит», — говорится в одном из объявлений.

Об этом 8 января сообщила «Медиарязань».

По данным издания, речь идет о супермаркете «Пятёрочка» в солотчинском районе Давыдово. Отмечается, что на входе разместили объявление, что оплатить некоторые товары можно только наличными.

Так, на кассах не проходят молочные продукты, корма для животных, табачные изделия, антисептики, алкоголь, майонез, масло, уточнили в публикации.

«В связи с отсутствием интернета алкоголь временно не проходит», — говорится в одном из объявлений.

Фото: «Медиарязань».