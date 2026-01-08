Из-за отсутствия интернета рязанцы не могут оплатить ряд товаров в супермаркете

Речь идет о супермаркете «Пятёрочка» в солотчинском районе Давыдово. Отмечается, что на входе разместили объявление, что оплатить некоторые товары можно только наличными. Так, на кассах не проходят молочные продукты, корма для животных, табачные изделия, антисептики, алкоголь, майонез, масло, уточнили в публикации. «В связи с отсутствием интернета алкоголь временно не проходит», — говорится в одном из объявлений.

Фото: «Медиарязань».