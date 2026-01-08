Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение

Отмечается, что в Рязанскую область придет южный циклон, из-за которого 8 января ожидаются снежные заносы, сильный снег, метель. На востоке и юго-востоке региона прогнозируют ледяной дождь, гололедицу. Ветер усилится до 13-18 м/с. Плохая погода сохранится ночью и днем 9 января. Ранее стало известно, что на Рязанскую область обрушится сильнейший за 70 лет снегопад.