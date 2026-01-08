Рязань
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 81.00 08/01 17:55
Нал. EUR 93.03 / 95.19 08/01 17:55
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
13 часов назад
4 654
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
612
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 913
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
897
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
А что в кино? «Горничная», «Добрый доктор» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедия «Добрый доктор» (Россия). Олег Семёнович Мандрыгин — талантливый врач со скверным характером, привыкший работать в одиночку. Дима — беззаботный курьер, живущий одним днём. Их пути пересекаются после нелепой аварии на самокате. Чтобы Мандрыгину не лишиться работы и не бросить пациентов, Диме приходится притвориться врачом и отправляться на вызовы вместо него.

Комедийный фильм ужасов «Гринч. Ужасающий новый год» (США). Двадцать лет назад в канун Рождества Гринч убил мать Синди. Повзрослев, она возвращается в родной город на праздники. Но кошмар повторяется: Гринч нападает на её отца и теперь намерен уничтожить не только праздник, но и всех вокруг. Синди готовится дать отпор зелёному монстру.

Триллер «Горничная» (США). Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и устраивается горничной в роскошный особняк семьи Винчестер. Однако за безупречным фасадом и странными правилами скрывается зловещая тайна. Чем ближе Милли к разгадке, тем яснее становится: её собственное прошлое тоже сыграет свою роль.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».