А что в кино? «Горничная», «Добрый доктор» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедия «Добрый доктор» (Россия). Олег Семёнович Мандрыгин — талантливый врач со скверным характером, привыкший работать в одиночку. Дима — беззаботный курьер, живущий одним днём. Их пути пересекаются после нелепой аварии на самокате. Чтобы Мандрыгину не лишиться работы и не бросить пациентов, Диме приходится притвориться врачом и отправляться на вызовы вместо него.

Комедийный фильм ужасов «Гринч. Ужасающий новый год» (США). Двадцать лет назад в канун Рождества Гринч убил мать Синди. Повзрослев, она возвращается в родной город на праздники. Но кошмар повторяется: Гринч нападает на её отца и теперь намерен уничтожить не только праздник, но и всех вокруг. Синди готовится дать отпор зелёному монстру.

Триллер «Горничная» (США). Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и устраивается горничной в роскошный особняк семьи Винчестер. Однако за безупречным фасадом и странными правилами скрывается зловещая тайна. Чем ближе Милли к разгадке, тем яснее становится: её собственное прошлое тоже сыграет свою роль.

